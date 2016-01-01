Нацбанк продовжить роботу системи електронних платежів Приватбанку

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У першу чергу будуть здійснюватися платежі в бюджет, це податки, потім зарплати й інші платежі

Національний банк у вівторок продовжить роботу системи електронних платежів (СЕП) для виконання платежів Приватбанку. Про це під час брифінгу повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Для того щоб здійснити всі платежі, ми сьогодні продовжимо роботу системи електронних платежів Національного банку. З огляду на той факт, що за півтора дня було накопичено багато платіжних доручень, у першу чергу будуть здійснюватися платежі в бюджет, це податки, потім зарплати й інші платежі», - сказала вона.

Рожкова наголосила, що Приватбанк розплатиться з усіма своїми платіжними агентами, включаючи платіжні системи, відшкодування держпідприємству поштового зв'язку «Укрпошта», комерційним банкам тощо.

Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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