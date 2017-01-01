Нацбанк продовжує послаблювати валютні обмеження

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Будівля Національного банку України

Зокрема, скасована заборона на купівлю іноземної валюти за наявності у клієнта на рахунках понад $100 тис. власних коштів

Національний банк України (НБУ) в рамках подальшої лібералізації валютного регулювання зняв обмеження, які втратили свою дієвість і пом'якшення яких не призведе до дестабілізації ситуації на міжбанківському і готівковому сегментах валютного ринку.

Як повідомили у центробанку, зокрема, скасована заборона на купівлю іноземної валюти за наявності у клієнта на рахунках понад $100 тис. власних коштів.

«Раніше, за умови перевищення зазначеної суми, клієнт повинен виконувати зобов'язання за рахунок власної іноземної валюти», - нагадує Нацбанк.

Крім цього, з 12 червня 2017 року скасовані обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України для неторгових операцій, які зараз складають не більше 150 тис. грн на місяць (за винятком деяких випадків).

Нацбанк також дозволив банкам здійснювати операції з обміну іноземної валюти без обмежень щодо групи класифікатора іноземних валют і банківських металів як на міжбанківському, так і на міжнародному валютному ринку.

«До цих пір операції з обміну здійснювалися виключно в межах однієї групи класифікатора, за винятком операцій, що здійснюються: на міжбанківському та міжнародних валютних ринках для виконання зобов'язань за імпортними договорами, а також на міжнародних валютних ринках з купівлі іноземної валюти першої групи класифікатора за іноземну валюту інших груп», - нагадали в НБУ.

За даними центробанку, зняття зазначених обмежень дозволить банкам і їх клієнтам більш гнучко управляти власною ліквідністю і позитивно вплине на регулювання валютної позиції банків.

Зазначені зміни затверджені постановою правління від 30 травня 2017 року, яке вступає в силу з 31 травня за винятком зазначеної вище норми для фізосіб з переказу коштів за межі України.

Раніше повідомлялося, що Національний банк вже послабляв низку адміністративних обмежень на валютному ринку.

Зокрема, Національний банк скасував тимчасову норму, згідно з якою скорочувався максимальний строк для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до 120 днів. Відтепер максимальний строк розрахунків становитиме 180 днів, як це визначено відповідним законом.

Крім того Нацбанк знизив облікову ставку до 12,5% річних.

Також стало відомо, що Нацбанк уже друкує купюри номіналом 1000 грн.

Джерело: Інтерфакс-Україна