Нацбанк уже друкує купюри номіналом 1000 грн

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Банкнотна фабрика

Ймовірно, на купюрі зображений академік Володимир Вернадський

Невдовзі в Україні буде презентовано нову купюру номіналом 1000 гривень. Саму банкноту вже віддрукували. Про це УНН повідомило джерело у Нацбанку.

Стало відомо, що банкнотна фабрика вже виготовила купюру, яку планують презентувати невдовзі, ймовірно, приурочивши до якогось свята.

Співрозмовник агентства уточнив, що було кілька варіантів оформлення банкноти. Йому невідомо, який саме варіант затвердили, однак, ймовірно, на купюрі зображений академік Володимир Вернадський.

Нагадаємо, ще 2016 року з’явилася інформація про можливість введення купюри номіналом тисяча гривень. Голова Національного банку Валерія Гонтарева у грудні 2016 року заявила: «Можу сказати, що Куліша (українського письменника Пантелеймона Куліша) там не буде. Решту давайте поки що потримаємо в таємниці».

Про тисячегривневу купюру говорять ще від 2011 року. Тоді журналісти навіть показали, як виглядатиме нова банкнота. На ній мав бути зображений Пантелеймон Куліш.