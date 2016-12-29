Нацбанк визнав неплатоспроможним «Діамантбанк»

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію у «Діамантбанку»

Основним акціонерам банку є екс-депутат від «Партії регіонів» Давид Жванія

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію у «Діамантбанку».

Про це повідомляє прес-служба фонду.

За даними відомства, тимчасову адміністрацію запровадили з огляду на рішення Національного банку «Про віднесення ПАТ «Діамантбанк» до категорії неплатоспроможних» від 24 квітня.

«Згідно з даним рішенням, розпочато процедуру виведення публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць, з 17:00, 24 квітня 2017 року до 23 травня 2017 року включно», – йдеться у повідомленні.

Про час та порядок виплат вкладникам банку повідомлять додатково, зазначили у фонді.

Зазначимо, що основним акціонерам банку є екс-депутат від «Партії регіонів» Давид Жванія, він володіє 23% акцій банку. Головою правління банку є Олег Ходачук, колишній помічник Жванії.

Також одним з власників банку вважають екс-депутата від «Народного фронту» Миколу Мартиненка.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2017 Микола Мартиненко офіційно з'явився серед бенефіціарів «Діамантбанку» з часткою 2,48%. До цього Мартиненко вважався одним з «неофіційних» власників банку.

Водночас, у повідомленні НБУ від 24 квітня йдеться про те, що власниками істотної участі у ПАТ «Діамантбанк» є Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін та В’ячеслав Циганенко.

Раніше «Главком» повідомляв, що за три роки з фінансового ринку України було виведено 89 банків. Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.