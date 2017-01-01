Нацбанк влаштує перевірку в усіх обмінниках України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пункти обміну валюти

За останніх півроку Нацбанк здійснив 362 перевірки обмінників

Національний банк України у 2017 році продовжує перевіряти діяльність пунктів з обміну валюти в усіх регіонах країни. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Регулятор інформує, що за останніх півроку здійснив 362 перевірки структурних підрозділів (пунктів з обміну валюти) небанківських фінансових установ.

Так, з серпня 2016 року перевірки проводилися у Києві, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях.

Більшість виявлених порушень, за словами директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, незначні і можуть бути усунені небанківськими фінансовими установами самостійно. Це, наприклад, такі порушення, як відсутність у пунктах обміну валюти наочної інформації, яка регламентує діяльність НФУ (копій наказів, постанов, ліцензій), або відсутність у касирів документів, що засвідчують їхню особу.

Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют НБУ виявлено 39 обмінних пунктів, які працювали нелегально. Дані щодо них Національний банк передає правоохоронним органам.

Нагадаємо, станом на 1.01.2017 року генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, є у 30 небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв’язку «Укрпошта».