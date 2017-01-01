Нацбанк збільшив ліміт купівлі населенням валюти до 150 тис. грн

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Купівля валюти населенням

Досі населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 12 тис. гривень в еквіваленті одній особі в день

Національний банк України пом’якшив обмеження на продаж готівкової іноземної валюти населенню, яке стало вже менш дієвим заходом стабілізації ринку через його тривале застосування. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Досі населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 12 тис. гривень в еквіваленті одній особі в день. Відтепер Національний банк підвищив цю максимальну суму до 150 тис. гривень, тобто до суми, понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. «Такий крок допоможе збільшити глибину та ліквідність офіційного готівкового валютного ринку», - вважають у Нацбанку.

Крім того, Національний банк пом’якшив вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті. Відтепер юридичні особи повинні будуть продавати не 65%, а 50% своїх валютних надходжень. «В перше чергу, цей крок спрямований на подальше сприяння експортній діяльності українських підприємств, які мають потребу в імпорті для виробництва продукції, що згодом продається за кордон. Це дозволить зменшити для таких підприємств курсові ризики і прискорити проведення зовнішньоторговельних операцій. Водночас це послаблення не призведе до скорочення пропозиції валюти на міжбанківському ринку, адже сьогодні підприємства добровільно продають набагато більше валютної надходжень, ніж зобов’язані, - понад 90%», - пояснюють у Нацбанку.

Зміни набувають чинності 5 квітня 2017 року.