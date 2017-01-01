Нацкомісія хоче створити електронний реєстр абонентів телекомунікаційних послуг

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Телекомунікаційні послуги

Ініціатива регулятора спрямована на спрощення процедури ідентифікації як для абонентів, так і для операторів ринку, а також для захисту від шахраїв

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, (НКРЗІ) пропонує впровадити електронний формат реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги.

Про це інформує сайт НКРЗІ.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, пропонує внести зміни до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, НКРЗІ пропонує спростити механізм реєстрації абонентів, запровадивши можливість подання заявки дистанційно (в електронній формі) із застосуванням електронного цифрового підпису та обмеживши перелік даних, що мають бути надані оператору.

Ініціатива регулятора спрямована на спрощення процедури ідентифікації як для абонентів, так і для операторів ринку, а також для захисту від шахраїв.

Зразок таких заяв буде розміщено на веб-сайтах операторів, провайдерів. Крім того, нова редакція Порядку передбачатиме можливість реєстрації абонентів, які не є громадянами України. Зважаючи на те, що більшість абонентських номерів сьогодні вже «прив'язані» до конкретних осіб через банківські послуги, реєстрація у телекомоператорів є лише формальністю, що створить умови для застосування надійного захисту абонентів від шахрайських схем.