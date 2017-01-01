В Україні прискориться розгортання телекомунікаційних мереж – голова ДАБІ Кудрявцев

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Телекомунікаційні мережі

Державна архітектурно-будівельна інспекція підтримала ініціативу операторів мобільного зв'язку щодо спрощення процедури оформлення дозвільних документів при створенні комунікаційних мереж

Глава Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев вважає, що прийняті зміни в містобудівне законодавство дадуть поштовх прискореному розвитку мереж мобільного зв'язку та впровадженн. інноваційних технологій в сфері телекомунікацій.

Про це він повідомив в коментарі РБК за підсумками засідання робочої групи щодо переліку будівельних робіт з розгортання та переоснащення телекомунікаційних мереж, які не потребують отримання дозвільних документів.

За словами Кудрявцева, Держархбудінспекція підтримала ініціативу операторів мобільного зв'язку щодо спрощення процедури оформлення дозвільних документів при створенні комунікаційних мереж.

«Розвиток сучасних технологій у світі відображає рівень економіки і суспільства. Тому дуже важливо створювати комфортні умови для їх впровадження. Більш ніж півроку тому оператори мобільного зв'язку надали інспекції зріз проблематики при оформленні дозвільних документів на будівництво телекомунікаційних мереж. В результаті були внесені пропозиції щодо змін в законодавчу базу, яка регулює містобудівну діяльність», - зазначив глава Держархбудінспекції.

Кудрявцев додав, що Держархбудінспекція готова до відкритого діалогу з інвесторами в питанні подальшого вдосконалення системи регулювання сфери будівництва з урахуванням міжнародної практики.

Директор з корпоративних регуляторним і юридичним відносинам ТОВ «Лайфселл» Андрій Криль зі свого боку зазначив, що результат співпраці з Мінрегіонбудом і ДАБІ є прикладом для інших органів влади. «Спрощення процедури розміщення обладнання телекомунікаційних мереж на будинках, будівлях і в приміщеннях - це приклад ефективної взаємодії підприємств і державних структур, спрямованої на дерегуляцію бізнесу», - сказав він.

Нагадаємо, в січні Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо вдосконалення містобудівної діяльності. Ними передбачила твердження Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, які дають право на їх виконання і після завершення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.ни №1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності» передбачено затвердження переліку будівельних робіт, що не вимагають документів, які дають право на їх виконання та після завершення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.