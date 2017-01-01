Нацрада остаточно закрила «Радио Вести»

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1 березня з радіо звильнилося 99% працівників штату

Члени Нацтелерадіо одноголосно підтримали рішення не продовжувати ліцензію «Радио Вести».

Члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення 3 березня на засіданні проголосувала за непродовження ліцензії мовцеві.

Раніше повідомлялося, що з «Радио Вести» йде 99% колективу.

Генеральний продюсер «Радио Вести» Віталій Докаленко, який з 1 березня залишив радіостанцію, підтвердив звільнення. За його оцінкою, з радіо йде 99% колективу.

Колектив звільнився у зв’язку зі скороченням штату, адже два місяці тому всі підписали повідомлення про можливі скорочення. За словами Докаленка, він отримав свою трудову книжку, він був звільнений саме у зв’язку зі скороченням.

Утім, як повідомляли ЗМІ, після повідомлення про скорочення керівництво холдингу «Вести Украина» пропонувало працівникам не йти. З кожним проводили індивідуальні бесіди, пропонували залишитися, але люди відмовилися.

За даними «Детектора медіа», працівникам «Радио Вести» ще не виплатили зарплати за січень і лютий, а також компенсації за скорочення.

Як писали ЗМІ, до 7-ї години ранку 1 березня ефір «Радио Вести» був запрограмований: уночі потім йшли повтори.

Нещодавно призначена директорка з виробництва «Радио Вести» Юлія Кугітко запевнила «Детектор медіа», що «Радио Вести» не припинятиме мовлення 1 березня.