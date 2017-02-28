З «Радио Вести» йде 99% колективу

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Прощальне фото колективу радіостанції

Усі лінійні ведучі сьогодні попрощалися зі слухачами у своїх програмах

З «Радио Вести» звільняється майже весь колектив, більшість співробітників уже отримали трудові книжки. Про це повідомило «Детектору медіа» джерело з радіостанції.

«Усі лінійні ведучі сьогодні попрощалися зі слухачами у своїх програмах: «Ранок», «Ранок 2», «Свіжий погляд», «Новини», «Точка зору», «Циніки»… Йдуть не лише ведучі, журналісти й редактори – весь продакшн іде, комерційний відділ теж», - повідомило джерело.

Генеральний продюсер «Радио Вести» Віталій Докаленко, який з 1 березня залишає радіостанцію, підтвердив звільнення. За його оцінкою, з радіо йде 99% колективу.

Колектив звільняється у зв’язку зі скороченням штату, адже два місяці тому всі підписали повідомлення про можливі скорочення. За словами Докаленка, він уже отримав свою трудову книжку, він звільнений саме у зв’язку зі скороченням.

Утім, за словами джерела, після повідомлення про скорочення керівництво холдингу «Вести Украина» пропонувало працівникам не йти. З кожним проводили індивідуальні бесіди, пропонували залишитися, але люди відмовилися.

За даними «Детектора медіа», працівникам «Радио Вести» ще не виплатили зарплати за січень і лютий, а також компенсації за скорочення. Розрахуватись обіцяють протягом тижня. Віталій Докаленко відмовився коментувати цю інформацію. «Без коментарів», - відповів він на запитання про заборгованість роботодавця.

Як розповіло джерело, до 7-ї години ранку 1 березня ефір «Радио Вести» запрограмований: уночі йтимуть повтори. Що буде в ефірі далі та чи буде ефір узагалі – співробітникам, які звільняються, невідомо. «Побачимо завтра», – відповів на запитання «Детектора медіа» про мовлення «Радио Вести» 1 березня Віталій Докаленко.

Нещодавно призначена директорка з виробництва «Радио Вести» Юлія Кугітко запевнила «Детектор медіа», що «Радио Вести» не припинятиме мовлення 1 березня. «Завтра ефір буде. Що буде в ефірі – залежить від того, хто залишиться працювати в компанії. Наразі мені невідомо, хто саме залишиться. Але ключове – ефір буде», - повідомила пані Кугітко.

Раніше повідомлялося, що радіостанцію залишає біля 80% співробітників.