Нацрада заявила, що ліцензію для каналу «1+1» вже давно продовжено

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«Студія «1+1» має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 6 січня 2017 року

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення заявляє, що ще два тижні тому, 15 грудня 2016 року, ліцензія для каналу «1+1» на аналогове мовлення переоформлена та продовжена на 7 років. За це рішення одностайно проголосували всі члени Національної ради. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

«Згідно зі статтею 33 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» бланк ліцензії на мовлення з продовженим строком дії вручається ліцензіату не раніше ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору - тобто не раніше 29 грудня. Відповідно до статті 32 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено, що бланк ліцензії має бути виданий заявнику після внесення ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Таким документом для Національної ради є виписка Державної казначейської служби України, яка була отримана 26.12.2016 року. Резюмуючи – «Студія «1+1» має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 06 січня 2017 року», - заявляє Нацрада.

Також повідомляється, що Національна рада звернулася до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився.

«Просимо вас не шукати в усьому політичну складову, нагадуючи ще раз те, із чого почали - 15 грудня 2016 року ліцензія для каналу «1+1» на аналогове мовлення переоформлена та продовжена на 7 років. Національна рада діяла і діятиме виключно в рамках чинного законодавства», - підкреслює Нацрада.

Нагадаємо, журналісти «1+1» опублікували відкритий лист до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради Андрія Парубія та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У ньому йдеться про те, що канал можуть позбавити ліцензії.

Заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що не бачить підстав для припинення мовлення цього каналу.

Голова Нацради Юрій Артеменко зазначив, що 1+1 може продовжувати роботу навіть за відсутності бланку ліцензії, відповідно до ухваленого рішення Нацради.