Нацспілка журналістів сьогодні обере керівництво і визначить план дій на найближчі п’ять років

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Посвідчення члена НСЖУ

У з’їзді беруть участь 258 делегатів від різних областей

Делегати з'їзду Національної спілки журналістів України обиратимуть сьогодні керівні органи спілки і визначатимуть пріоритети діяльності НСЖУ на найближчі 5 років.

Про це повідомляється на сайті НСЖУ.

«Майбутнє Національної спілки журналістів України на найближчі 5 років, її керівні органи та пріоритети діяльності визначатимуться на черговому з'їзді НСЖУ, що відбудеться 20-21 квітня в Києві», - йдеться у повідомленні.

У з’їзді беруть участь 258 делегатів від різних областей.

Передбачається, що делегати з'їзду заслухають звіт про роботу НСЖУ за останні 5 років, оберуть голову спілки, голову і склад Ревізійної комісії та правління спілки.

У п'ятницю, 21 квітня, також відбудеться Конференція з питань фізичної безпеки журналістів та боротьби з безкарністю за участю почесних гостей з’їзду – представників центральних офісів Міжнародної федерації журналістів (Брюссель), Бюро представника ОБСЄ з питань свободи медіа (Відень) та ЮНЕСКО (Париж). Цей захід проходитиме у партнерстві з Міністерством інформаційної політики.

Цього ж дня в рамках з’їзду пройде Конференція з реформування місцевих газет і розвитку Суспільного мовлення за участю президента Польської асоціації журналістів Кшиштофа Сковронського.