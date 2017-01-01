Відомий воєнний фотограф прокоментував обмеження для деяких ліберальних російських ЗМІ, які запроваджує українська влада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко

Журналіст Сергій Лойко вважає, що в Росії взагалі немає незалежних ЗМІ

Фотограф, журналіст, письменник, автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко вважає, що в Росії немає жодного незалежного ЗМІ, а розкручені бренди навіть шкідливі.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

На пряме запитання, які з російських ЗМІ Лойко вважає незалежними, він відповів:

«Жодного немає. Вважаю, що «Эхо Москвы», «Новая газета» і «Дождь» ще більш шкідливі, ніж усі решта», - лаконічно відповів письменник, який раніше співпрацював із «Эхом».

«Зараз я з «Эха» перемістився на «Радио Свобода». А стосовно «Эха», «Дождя» і «Новой газеты» – тут принцип 40 на 60. Це коли дається 60% правди і 40% брехні. Це подається під «соусом», що у нас поліфонія думок, ми маємо дати трибуну всім. Але робити це у країні, де інших думок більше ніде немає, неприпустимо. Всі ці маркови та інші і так у телевізорі, на радіо, в газетах – усюди. Навіщо їх запрошувати ще й в «Эхо Москвы»?», - риторично запитує Лойко.

Також він зазначає, що «Эхо» розраховане на дуже вузьку аудиторію, тому ніякі «ватники» його не слухають, його слухають люди «просунуті».

«Якщо ці люди постійно чують брехню з «Эха», вони теж починають зомбуватися, як і «ватники». Зрештою, це радіо спонсорує «Газпром», - пояснює автор роману «Аеропорт».

Водночас Лойко відмовився коментувати ситуацію, коли в Україні канал «Дождь» прибрали з кабельних мереж.

«Це внутрішня справа України. Тут я не даватиму жодних порад», - зазначив відомий журналіст.

Нагадаємо, Сергій Лойко також заявляв, що Олексій Навальний – єдина на сьогодні людина в Росії, яка може кинути виклик Путіну, але навряд чи він віддасть Україні Крим.