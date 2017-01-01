«Нафтогаз»: Цієї зими відбір газу зі сховищ на 19% менший, ніж минулої

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Запаси газу

І на 45% менший, ніж взимку 2014-2015 року

Цієї зими відбір газу з підземних сховищ України з початку сезону на 19% менший, ніж минулої зими. Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Цієї зими відбір газу з підземних сховищ з початку сезону на 19% менший, ніж минулої зими (і на 45% менший, ніж зимою 2014-2015 року). А цього року таки трохи прохолодніше», - повідомили в «Нафтогазі».

Як повідомив раніше «Укртрансгаз», від початку опалювального сезону і до 8 січня запаси газу в підземних сховищах України знизилися на 22,2% – на 3 млрд 272,47 млн куб. м, до 11 млрд 459,56 млн куб. м.

У грудні 2016 року зі сховищ було відібрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в середньому – 50,6 млн куб. м/добу), в листопаді – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу).

Незважаючи на прогнози, в морозні дні січня Україна так і не перевищила добовий відбір зі сховищ в обсязі 100 млн куб. м. Максимуму цього року було досягнуто 7 січня – 89,65 млн куб. м, йдеться у повідомленні.

З урахуванням найбільш імовірних температурних режимів у дні січня, що залишилися, Україна увійде в лютий із запасами газу від 9,4 до 10,1 млрд куб. м.