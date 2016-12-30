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    «Укртрансгаз» повідомив, як зменшилися запаси газу в Україні

    • Сьогодні, 11:25
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    Україна скоротила запаси газу на 22%

    Від початку опалювального сезону і до 8 січня запаси газу в підземних сховищах України знизилися на 22,2% – на 3 млрд 272,47 млн куб. м, до 11 млрд 459,56 млн куб. м.

    Про це повідомляє «Укртрансгаз».

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    8 січня відбір становив 86,33 млн куб. м, а за 1-8 січня – 533,38 млн куб. м (в середньому – 66,67 млн куб. м/добу).

    У грудні 2016 року через сховища було відібрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в середньому – 50,6 млн куб. м/добу), в листопаді – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/добу).

    Незважаючи на прогнози, в морозні дні січня Україна так і не перевищила добовий відбір зі сховищ в обсязі 100 млн куб. м, хоча технологічно можливий підйом близько 1% від існуючих запасів. Максимуму цього року було досягнуто 7 січня – 89,65 млн куб. м, йдеться у повідомленні.

    З урахуванням найбільш імовірних температурних режимів у дні січня, що залишилися, Україна увійде в лютий із запасами газу від 9,4 до 10,1 млрд куб. м.

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