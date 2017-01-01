Наглядова рада обрала членів правління Суспільного мовлення

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Фото: Укрінформ Вибори членів правління НСТУ

Були обрані всі 6 кандидатів, запропонованих головою правління ПАТ «НСТУ» Зурабом Аласанією

Наглядова рада ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» обрала на своєму засіданні в понеділок, 15 травня, членів правління суспільного мовлення.

Були обрані всі 6 кандидатів, запропонованих головою правління ПАТ «НСТУ» Зурабом Аласанією. Це Олександра Кольцова, Інна Гребенюк, Родіон Никоненко, Юрій Макаров, Микола Чернотицький, Роман Вінтонів.

Голова Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Тетяна Лебедєва висловила сподівання, що це останнє бюрократично-історичне засідання і наступне буде присвячене святкуванню реальних і помітних реформ на Суспільному мовнику.

«Сьогодні ми виконуємо останню бюрократичну місію - обираємо очільнику НСТУ його команду. Лідер дуже важливий, але один в полі не воїн. А в тих умовах, з яких сьогодні стартує наше історичне Суспільне, це взагалі неможливо. Тобто спочатку треба ліквідувати всі проблеми, які існують, потім побудувати щось принципово нове, інше, насправді суспільне. Тому я хочу, щоб ви відчули урочистість моменту. Сьогодні ми обираємо команду, з якої потім будемо запитувати всі реформи, які необхідні для суспільства, для України, для наших співвітчизників», - підкреслила Лебедєва.

Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія представив своїх кандидатів і заявив, що щасливий представити людей, з якими щасливий буде працювати, бо кожен з них вже десь місяць у роботі - і це доволі щільна робота.

«Це 6 членів правління, яке умовно поділене на реформаторську і креативну частину, що буде займатися контентом. От такою командою ми спробуємо все це підняти», - сказав Аласанія.

За його словами, Олександра Кольцова відповідатиме за розважальний напрямок, куди входить і спортивна тема, Інна Гребенюк - за юридичний напрямок реформи і її забезпечення, Родіон Никоненко - фінансово-економічний напрямок, Юрій Макаров - просвітницький напрямок, Микола Чернотицький - за регіональну реформу, Роман Вінтонів - за політично-суспільне мовлення.

Всі вони презентували свої плани діяльності як члена правління НСТУ в рамках визначеного для них напрямку діяльності.

Олександра Кольцова зазначила, зокрема, що для неї важлива проблема актуалізації культурної спадщини і мистецьких продуктів сучасної України, тому що на базі такого потужного мовника, як Суспільне, можна краще інформувати населення і будувати культурний кордон, який буде відрізняти нас від пострадянського простору і від наших сусідів.

«Ми хотіли би запустити у виробництво по дві програми до кінця наступного року з нового сезону і це найближчі речі, які потрібно зробити. Почнемо з творчих конкурсів ідей. І саме їх кількість і якість будуть показником того, чи ми рухаємося чи ні у правильному напрямку», - сказала Кольцова.

Інна Гребенюк зазначила, що їй «хотілося б запровадити такі стандарти і такі процедури стримування, які б унеможливили будь-яке порушення закону і щоб усі зміни відбувалися у рамках закону» і з пошуком найоптимальніших юридичних рішень.

Говорячи про конкретні напрямки, Юрій Макаров підкреслив: щодо напрямку ідентичності, в тому числі української мови, в нього «абсолютно генеральські плани». «Я вважаю важливим просування вивчення української мови, в тому числі тими людьми, які сьогодні не можуть спілкуватися вільно, тому що ми від них вимагаємо, щоб вони переходили на українську, а насправді жодного підручника для дорослих в Україні не існує, який би відповідав сучасним методичним вимогам», - зазначив він.

За його словами, надзвичайно важлива і тема мацменшин: «Перша і головна - це кримські татари. Ми маємо зрозуміти, яким чином ми репрезентуємо цю проблему в суспільному просторі не до 18 травня щороку, як це робиться зараз, а так, щоб ця тема була присутня постійно».

Окремий напрямок - дитячі програми, які мають протистояти конкуренції з боку Росії, де виробляється певний дитячий продукт і в нього, як і в кожен російський продукт, вкладаються дуже серйозні ресурси і зусилля.

Микола Чернотицький зазначив, що наразі в компанії 26 філій, в яких працюють 4629 людей і які виробляють 2-6 годин власного мовлення, причому часто це реально 4-5 годин, і їх якість досить сумнівна. «За 4 роки ми плануємо зробити 8-9 філій - великих хабів, які займаються програмним контентом, і 17 бюро, які будуть займатися новинами. Результатом буде (скорочення - ред.) до 1950 людей, які будуть виробляти 3-4 години, але чесного і якісного контенту. Обов'язково це місцеві новини, до яких високий рівень довіри, ранкова програма, програма для національного ефіру і вечірнє ток-шоу. Все інше - це більше 20 годин - централізована закупівля серіалів, спортивні програми, фільми», - сказав Чернотицький.

Він додав, що перші кроки - це проведення в 2017 році конкурсу всіх директорів філій, а також запуск пілотного проекту по хабу і бюро.

Члени Наглядової ради мали можливість поставити кандидатам запитання і почути відповіді. Після підрахунку голосів лічильна комісія оголосила відповідні результати.

Як повідомлялося, найближчим часом голова Наглядової ради ПАТ «НСТУ» Тетяна Лебедєва підпише контракти з обраними членами правління.

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