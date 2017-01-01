Наглядова рада Суспільного підписала контракт з Аласанією

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Зура Аласанія

Найближчим часом Аласанія представить Наглядовій раді членів правління Суспільного

Голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії Тетяна Лебедєва підписала контракт з головою правління НСТУ Зурабом Аласанією.

«У нас сьогодні, безперечно, історична подія, історичний день. Бо сьогодні ми ставимо останню крапку на організаційному етапі створення нашого національного Суспільного телерадіомовлення...Головне - зроблено. Головне - це те, що обрано на конкурсі, прозорому, публічному, команду тих, кому ми довіряємо реформування. Це вже буде новий, суспільний контент, нова парадигма відносин телерадіомовників і аудиторії. Тобто справжній зміст реформи - це відповідальність нової команди реформаторів, яку ми обирали на цьому прозорому конкурсі, де було 8 претендентів, але переміг Зураб Аласанія як керівник цієї команди. І сьогодні відбувається дуже важливий етап - ми підписуємо з паном Зурабом контракт», - підкреслила Лебедєва.

За її словами, вже найближчим часом Аласанія представить Наглядовій раді членів правління, тобто тих, з ким він буде робити цю реформу.

Лебедєва також зазначила, що «майже кров'ю пана Зураба буде підписаний цей контракт, бо лише той, хто весь цей час був у курсі всіх перетворень, цього важкого шляху, тої ситуації, яка сьогодні існує на державному ще телебаченні, яке завтра має стати Суспільним мовником, може оцінити ту абсолютно шалену, непомірну роботу і відповідальність, яку пан Зураб зі своєю командою бере на себе».

Водночас вона підкреслила, що спостерігати за цією роботою і, головне, за її результатами, буде, по-перше, вся Україна - тобто потенційна аудиторія Суспільного мовника, по-друге, Наглядова рада, якій довірено суспільством і громадськістю наглядову функцію, по-третє, велика міжнародна донорська спільнота, яка весь цей час дуже уважно слідкувала і неабияк допомагала процесу реформування, підтримувала на кожному кроці і морально, і матеріально цей процес.

«Без перебільшення, весь світ дивиться на нас сьогодні. Це надважлива і найважливіша медіареформа в Україні. Тому вітаю, співчуваю і з задоволенням зараз поставлю свій підпис під цим контрактом, який не дуже зручний для пана Зураба, але вже все - треба його виконувати», - сказала Лебедєва.

Нагадаємо, Наглядова рада 10 квітня 2017 року обрала головою правління Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

Наглядова рада ПАТ «НСТУ» на черговому засіданні, що відбулося 27 квітня, ухвалила текст контракту з Аласанією та доручила голові Наглядової ради Тетяні Лебедєвій підписати його.

Відповідно до контракту Зураб Аласанія вступить в свої повноваження 13 травня 2017 року. До 15 травня він повинен буде подати до Наглядової ради кандидатури до складу правління.

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