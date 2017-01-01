Напад із сокирою у Дюссельдорфі: нові подробиці

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Рятувальна бригада

Семеро людей зазнали поранень

Чоловік, озброєний сокирою, напав на людей на залізничній станції в місті Дюссельдорф. Семеро людей, за новими даними німецької поліції, зазнали поранень.‎

Напад стався близько 21:00 за місцевим часом.

Поліція арештувала 36-річного підозрюваного - вихідця із Балкан. За словами влади, він страждав від психологічних проблем.‎‎

Про загиблих не повідомляють.‎

Після нападу поліція оточила вокзал, пасажирів евакуювали.

Правоохоронці кажуть, що чоловік «нападав на випадкових людей».

Один із постраждалих отримав серйозні поранення. Також сильно постраждав нападник, який стрибнув з мосту, намагаючись втекти від поліції. Він потрапив до шпиталю.

На місце події відправили великі сили поліції для пошуку інших можливих підозрюваних.

Залізничний рух після інциденту зупинили, але згодом відновили.

Очевидці розповідали про поранених людей, які лежали на землі.

Мотиви нападу поки неясні. Поліція не описує його як пов'язаний із тероризмом.

Федеральна поліція закликала громадян не займатися спекуляціями щодо події.

Раніше повідомлялося про п’ятьох поранених в результаті нападу та двох затриманих підозрюваних.

Джерело: ВВС Україна