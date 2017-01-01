У Німеччині невідомий з сокирою напав на людей, є постраждалі

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Поліція на вокзалі Дюссельдорфа

Напад стався на залізничному вокзалі Дюссельдорфа

На вокзалі в німецькому місті Дюссельдорфі увечері четверга невідомий із сокирою напав на людей. Щонайменше п'ятеро людей дістали ушкодження, однак кількість поранених може зрости, повідомляє DW.

Поліція повідомила видання, що затримала двох підозрюваних, однак пошуки й далі тривають. За інформацією видання Bild, один із затриманих намагався втекти від поліції і зістрибнув з мостового переходу, під яким його затримали правоохоронці. Інформація щодо мотивів нападу відсутня.

Großeinsatz in Düsseldorf: Düsseldorfer Hauptbahnhof nach Axt-Angriff evakuiert https://t.co/0x5j3r0Jdd — Rheinische Post (@rponline) 9 марта 2017 г.

За даними Німецької залізниці, вокзал Дюссельдорфа евакуювали й заблокували входи та виходи. Потяги проходять повз станцію або об'їжджають її. Очевидці на місці події повідомляють, що бачили, як поранених забирали лікарі. Біля вокзалу знаходяться численні карети «швидкої».

Над центром Дюссельдорфа літає гелікоптер.

До слова, в четвер внаслідок обвалу мосту в італійській провінції Анкона загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.