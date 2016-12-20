У Німеччині заарештували чоловіка, який скоїв наїзд на групу людей

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Заарештованого підозрюють у вбивстві, спробі скоєння вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також спробі скоєння вбивства з необережності. Його мотиви поки невідомі

На вимогу прокуратури Гейдельберга суд у неділю, 26 лютого, видав ордер на арешт 35-річного громадянина Німеччини, який в суботу за кермом легкового автомобіля в'їхав у групу людей в центрі цього міста. В результаті 73-річний чоловік помер, а 32-річний громадянин Австрії і його 29-річна подруга з Боснії, які проживають в Гейдельберзі, отримали легкі травми, повідомляє DW.

Заарештованого підозрюють у вбивстві, спробі скоєння вбивства, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а також спробі скоєння вбивства з необережності.

За даними поліції, після скоєння наїзду чоловік з кухонним ножем в руці спробував сховатися. Він був зупинений приблизно в 150 метрах від місця злочину поліцейськими, які застосували сльозогінний газ. Оскільки це не допомогло, один з поліцейських вистрілив і влучив злочинцю в живіт. Пізніше він був прооперований в лікарні, його життю не загрожує небезпека.

Як повідомили в поліції, затриманий є студентом і живе в Гейдельберзі. Машину, на якій він скоїв наїзд на людей, чоловік взяв у прокат два тижні тому в цьому місті. Його мотиви поки невідомі, в даний час немає вказівок на терористичну і екстремістську підгрунтя злочину. Раніше він не був відомий поліції.

Проти поліцейського також розпочато розслідування щодо правомірності використання вогнепальної зброї при затриманні.