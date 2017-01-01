Напередодні голосування за безвіз дипломат закликав українців дбати про імідж країни
- Сьогодні, 11:22
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Дипломат стурбований, що багато, хто зі звичайних громадян поводиться за кордоном непорядно
Імідж країни за кордоном закладається всередині. Українці, які виїжджають за кордон, повинні пам’ятати про свою поведінку в іноземній країні, адже імідж країни залежить від кожного з нас. Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посланник, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.) Сергій Борщевський під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».
«Я не великий прихильник безвізового режиму. Бо це кістка, кинута нам згори. Імідж країни закладається всередині країни. І це надзвичайно важливо. Бо за багатьох громадян просто прикро, як усередині країни, так і тоді, коли вони виїжджають за кордон. Прикро, що кожен депутат може висловлюватися від імені країни, хоча за всіма положеннями від імені України можуть говорити тільки президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ. Інші лише за повноваженнями», – говорить дипломат.
На його переконання, українці повинні навести лад у головах. «Бо такі люди будуть виїздити і верзти все, що завгодно, будуть п’яними з’являтися, будуть перевозити контрабандою сигарети, а потім намагатися поновитися в МЗС. Ми ж знаємо і цей випадок. Тому будуть такі люди. Як було класично сказано, що немає у мене для вас інших письменників, так немає у мене інших громадян. От такі ми є. Але я оптиміст. Нашій країні ще немає трьох десятків років незалежності», – продовжує Борщевський.
Дипломат стурбований, що багато, хто зі звичайних громадян поводиться за кордоном непорядно, хтось напивається. «Багатьма нашими громадянами займається поліція в іноземних країнах. Але так само поліція займається і іншими громадянами інших країн. Просто відсоток не має бути високим. Це людський фактор. Бо якщо ці люди не можуть нормально поводитися в своїй країні, вони там не зміняться лише через те, що вони перетнули кордон. Але по цих поганих людях і судять про країну. Насправді імідж країни залежить від кожного з нас, навіть не від влади. Ми повинні створити критичну масу нормальних людей усередині України», – резюмував Борщевський.
Нагадаємо, у середу, 5 квітня, Європарламент проведе дебати щодо надання безвізового режиму для українських громадян. У четвер в Європарламенті відбудеться голосування з цього питання. Президент України Петро Порошенко сподівається, що Європарламент 6 квітня схвалить введення безвізового режиму для громадян України.
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