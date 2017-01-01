Напередодні голосування за безвіз дипломат закликав українців дбати про імідж країни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Борщевський

Дипломат стурбований, що багато, хто зі звичайних громадян поводиться за кордоном непорядно

Імідж країни за кордоном закладається всередині. Українці, які виїжджають за кордон, повинні пам’ятати про свою поведінку в іноземній країні, адже імідж країни залежить від кожного з нас. Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посланник, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.) Сергій Борщевський під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Я не великий прихильник безвізового режиму. Бо це кістка, кинута нам згори. Імідж країни закладається всередині країни. І це надзвичайно важливо. Бо за багатьох громадян просто прикро, як усередині країни, так і тоді, коли вони виїжджають за кордон. Прикро, що кожен депутат може висловлюватися від імені країни, хоча за всіма положеннями від імені України можуть говорити тільки президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ. Інші лише за повноваженнями», – говорить дипломат.

На його переконання, українці повинні навести лад у головах. «Бо такі люди будуть виїздити і верзти все, що завгодно, будуть п’яними з’являтися, будуть перевозити контрабандою сигарети, а потім намагатися поновитися в МЗС. Ми ж знаємо і цей випадок. Тому будуть такі люди. Як було класично сказано, що немає у мене для вас інших письменників, так немає у мене інших громадян. От такі ми є. Але я оптиміст. Нашій країні ще немає трьох десятків років незалежності», – продовжує Борщевський.

Дипломат стурбований, що багато, хто зі звичайних громадян поводиться за кордоном непорядно, хтось напивається. «Багатьма нашими громадянами займається поліція в іноземних країнах. Але так само поліція займається і іншими громадянами інших країн. Просто відсоток не має бути високим. Це людський фактор. Бо якщо ці люди не можуть нормально поводитися в своїй країні, вони там не зміняться лише через те, що вони перетнули кордон. Але по цих поганих людях і судять про країну. Насправді імідж країни залежить від кожного з нас, навіть не від влади. Ми повинні створити критичну масу нормальних людей усередині України», – резюмував Борщевський.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, Європарламент проведе дебати щодо надання безвізового режиму для українських громадян. У четвер в Європарламенті відбудеться голосування з цього питання. Президент України Петро Порошенко сподівається, що Європарламент 6 квітня схвалить введення безвізового режиму для громадян України.

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