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    Європарламент проведе дебати щодо безвізу для України

    • Сьогодні, 09:06
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    Європарламент
    Європарламент

    Дебати розпочнуться у другій половині дня

    У середу, 5 квітня, Європарламент проведе дебати щодо надання безвізового режиму для українських громадян. У четвер в Європарламенті відбудеться голосування з цього питання. 

    Дебати розпочнуться у другій половині дня під час пленарного засідання законодавчого органу ЄС у Страсбурзі.

    Далі, за процедурою, це рішення має затвердити Рада Євросоюзу. Документ також повинні підписати у травні президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування.

    Президент України Петро Порошенко сподівається, що Європарламент 6 квітня схвалить введення безвізового режиму для громадян України. За його словами, в Європарламент відправиться делегація народних депутатів України.

    Як очікується, Україна набуде скасування візових подорожей до країн-членів Євросоюзу (за винятком Великої Британії та Ірландії) у червні.

    Нагадаємо, голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявляв, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.

    Українські громадяни, які є власниками біометричних паспортів, можуть подорожувати до країн ЄС на 90 днів у період кожні 180 днів.

    Джерело: Укрінформ

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