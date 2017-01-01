Європарламент проведе дебати щодо безвізу для України

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Європарламент

Дебати розпочнуться у другій половині дня

У середу, 5 квітня, Європарламент проведе дебати щодо надання безвізового режиму для українських громадян. У четвер в Європарламенті відбудеться голосування з цього питання.

Дебати розпочнуться у другій половині дня під час пленарного засідання законодавчого органу ЄС у Страсбурзі.

Далі, за процедурою, це рішення має затвердити Рада Євросоюзу. Документ також повинні підписати у травні президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування.

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Європарламент 6 квітня схвалить введення безвізового режиму для громадян України. За його словами, в Європарламент відправиться делегація народних депутатів України.

Як очікується, Україна набуде скасування візових подорожей до країн-членів Євросоюзу (за винятком Великої Британії та Ірландії) у червні.

Нагадаємо, голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявляв, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.

Українські громадяни, які є власниками біометричних паспортів, можуть подорожувати до країн ЄС на 90 днів у період кожні 180 днів.

Джерело: Укрінформ