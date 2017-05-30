Нардеп Білецький анонсує штурм інших обласних рад після сутичок у Львові
- Сьогодні, 01:46
-
Розсилка
Лідер «Національного корпусу» також пообіцяв прийти до Адміністрації президента
Лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький заявив, що за прикладом штурму Львівської облради активісти штурмуватимуть ради в інших регіонах із вимогою амністії для воїнів АТО.
Про це Білецький заявив у ефірі «Еспресо.TV».
«Ми хочемо створити тиск, показати, що ці речі підтримує кожний регіон. Ми будемо приходити в інші облради, будемо продовжувати це робити і сподіваємося на розуміння», - сказав Білецький.
Лідер «Нацкорпусу» також пообіцяв у подальшому прийти з аналогічними вимогами до Адміністрації президента.
«Потім, коли вже матимемо за собою якусь консолідовану думку, два десятки звернень від областей, тоді ми обов'язково прийдемо до президента», - додав Білецький.
Нагадаємо, у вівторок під стінами Львівської облради сталися сутички між правоохоронцями та громадськими активістами, після чого останні увірвалися в сесійну залу. Активісти вимагали у місцевих депутатів звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військовослужбовців АТО.
Спочатку повідомлялося, що під час сутичок постраждали дві жінки і дев'ять правоохоронців.
Згодом кількість постраждалих правоохоронців зросла до 11 осіб.
Ввечері активісти «Національного корпусу» оголосили про початок безстрокового пікету під Львівською обласною радою.