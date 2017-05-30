Нардеп Білецький анонсує штурм інших обласних рад після сутичок у Львові

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Захоплена будівля Львівської облради

Лідер «Національного корпусу» також пообіцяв прийти до Адміністрації президента

Лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький заявив, що за прикладом штурму Львівської облради активісти штурмуватимуть ради в інших регіонах із вимогою амністії для воїнів АТО.

Про це Білецький заявив у ефірі «Еспресо.TV».

«Ми хочемо створити тиск, показати, що ці речі підтримує кожний регіон. Ми будемо приходити в інші облради, будемо продовжувати це робити і сподіваємося на розуміння», - сказав Білецький.

Лідер «Нацкорпусу» також пообіцяв у подальшому прийти з аналогічними вимогами до Адміністрації президента.

«Потім, коли вже матимемо за собою якусь консолідовану думку, два десятки звернень від областей, тоді ми обов'язково прийдемо до президента», - додав Білецький.

Нагадаємо, у вівторок під стінами Львівської облради сталися сутички між правоохоронцями та громадськими активістами, після чого останні увірвалися в сесійну залу. Активісти вимагали у місцевих депутатів звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військовослужбовців АТО.

Спочатку повідомлялося, що під час сутичок постраждали дві жінки і дев'ять правоохоронців.

Згодом кількість постраждалих правоохоронців зросла до 11 осіб.

Ввечері активісти «Національного корпусу» оголосили про початок безстрокового пікету під Львівською обласною радою.