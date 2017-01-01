Нардеп Кожемякін позичив майже 9 млн грн у бізнес-партнера Фірташа

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Народний депутат Андрій Кожем’якін

В декларації про доходи за 2016 рік Кожем’якін вказав, що його сім’я не займається бізнесом

Народний депутат від «Батьківщини», голова комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін задекларував отримання позички від Сергія Пробилова в сумі 8,88 млн грн. Таке повідомлення про суттєві зміни в майновому стані нардеп вніс до своєї декларації.

Сергій Пробилов в 2007-2012 роках був помічником іншого нардепа з фракції «Батьківщина» Віталія Данилова, який вів бізнес разом з Ігорем Котвіцьким, безпосереднім бізнес-партнером Арсена Авакова.

Пробилов входить до керівних органів шведської компанії «Misen Energy AB», представляючи там інтереси її акціонера – «Blankbank Investment Ltd».

«Misen Energy AB» через своє дочірнє підприємство «Misen Enterprises AB» володіють ТОВ «Карпатигаз» – найбільшим оператором спільної діяльності з державним підприємством ПАТ «Укргазвидобування».

Інші акціонери «Misen Energy AB» пов’язані з Дмитром Фірташом, депутатами Опоблоку Юрієм Бойком та Сергієм Льовочкіним та з розшукуваним лідером мафії Семеном Могилевичем.

Раніше у «Карпатигазі» працював юристом Іван Петухов, якого у 2015 році призначили заступником міністра юстиції. Міністром юстиції є соратник Авакова по «Народному фронту» Павло Петренко.

В 2015 році «Карпатигаз» повідомило, що готує міжнародний позов проти держави Україна на $3 млрд. Претензії стосуються «дискримінаційних» рентних платежів для нафтогазовидобувних компаній. У відповідь «Укргазвидобування» в 2016 року заявило про подачу позову до Стокгольмського арбітражу про розірвання договору про спільну діяльність з компаніями «Карпатигаз» і «Misen Enterprises AB», а також про відшкодування ними збитків.

В декларації про доходи за 2016 рік Кожем’якін вказав, що його сім’я не займається бізнесом. В володінні Кожем’якіних дві квартири, одну з яких вартістю 3 млн грн депутату минулого року подарувала його дружина, яка працює на парламентському телеканалі «Рада». Також у власності сім’ї два гаражі в Києві, будинок та земля в Крюківщині біля столиці, та нежитлове приміщення в Криму. Депутат задекларував, що готівкою разом з дружиною він тримає $251 тис., 5 тис. євро та 435 тис. грн. Банківських рахунків не має.

Сім’я володіє коштовними авто: Lexus GX460 2011 р.в., Toyota Land Cruiser 2008 р.в. та Lexus RX350 2009 р.в. Вартість перших двох машин на дату набуття вказана в сумі 50 тис грн, а вартість останньої – 1 грн.

Джерело: Наші гроші