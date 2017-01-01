Нардеп Писаренко задекларував понад 42 млн грн доходів

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Нардеп Валерій Писаренко

Писаренко задекларував готівкові грошові кошти в розмірі 2,7 млн доларів

Народний депутат від депутатської групи «Відродження» Валерій Писаренко задекларував 42,781 млн гривень доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, 127 тис. грн. доходу Писаренка склала депутатська зарплата, 6,3 млн гривень - дохід від надання в оренду майна депутату від фракції «Народний фронт» Денису Дзензерському, 4,8 млн гривень - повернені депутату безпроцентні позики, 25,8 млн гривень - виконання зобов'язань компанії «Торговий дім Асканія» згідно з рішенням суду, а 2,5 млн гривень - виконання зобов'язань депутата Олександра Фельдмана (група «Воля народу»), згідно з рішенням суду.

На рахунку в державному Ощадбанку депутат розмістив 2,5 млн доларів і 114 гривень, в ОТП Банку - 11,3 тис. доларів, 490 євро і 427 гривень, в Альфа Банку - 185 доларів, у Приватбанку - 384 євро і 22,3 тис. гривень, в Укрсоцбанку - 3,6 тис. доларів і 243 гривні.

Писаренко задекларував готівкові грошові кошти в розмірі 2,7 млн доларів, а зобов'язання власної компанії «Укрресурсхолдинг» складають 32,8 млн гривень.

У його власності перебуває квартира площею 75,2 кв. м і офіс в Києві (750,8 кв. м).

Крім того, Писаренко орендує офіс у Харкові площею 40 кв. м.

Також Писаренко володіє автомобілем Mersedes-Benz S-500 4 Matic 2011 року випуску, 7 наручними годинниками і двома велосипедами.

Батько депутата задекларував 1,6 млн гривень відсотків від вкладу та 1 млн доларів в Ощадбанку, 47 тис. доларів та 200 тис. гривень готівки, 2 наручних годинники і автомобіль Mercedes-Benz GL 350 CDI 4 matic 2013 року випуску.

Крім того, батько користується двома житловими будинками (350 і 471 кв. м) на Віргінських островах.

Юлія Пайос (зазначено як особа, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) задекларувала 77 тис. гривень зарплати, 840 тис. гривень дивідендів, 10 тис. гривень соціальних виплат, 1,2 млн гривень відсотків від вкладу та 528 тис. євро в Ощадбанку, 233 тис. гривень - у Приватбанку, 10,4 тис. євро - на рахунку в австрійському Raiffeisenlandesbank niederoesterreich Wien AG, а також 389 тис. доларів готівки.

У неї 3 автомобілі (Volkswagen Caddy 2013 року випуску, Lexus RX 350 2010 року і Porsche Panamera 4s 2013 року).

Джерело: Українські новини