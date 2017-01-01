Нардеп Мельничук заявив про вихід з коаліції

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Мельничук передав відповідну заяву спікеру Андрію Парубію

Народний депутат з групи «Воля народу» Сергій Мельничук заявив, що виходить з парламентської коаліції. Про це він сказав у четвер з трибуни Ради.

Мельничук передав відповідну заяву спікеру Андрію Парубію.

Він пояснив свій крок тим, що голова Ради «систематично порушує регламент» і «зробив з парламенту чебуречну». Також нардеп обурений подіями, які сталися в Раді в середу, 15 березня, коли до сесійної зали прийшли правоохоронці, а віце-спікер Оксана Сироїд закрила засідання.

«Я не можу далі перебувати у коаліції, яка веде до такого бардака. Я виходжу з коаліції, ось моя заява», – сказав Мельничук.

Деякі депутати зустріли цю заяву оплесками.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив провести розслідування інциденту, що стався у парламенті напередодні.

Нагадаємо, вчора ранкове засідання Верховної Ради, яке розпочалося о 10:33 замість 10:00, тривало лише чотири хвилини. Як відомо, 15 березня до зали Ради без дозволу головуючого зайшли силовики.

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