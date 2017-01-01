Нардеп пов'язав статтю Пінчука з його бізнесом в Росії

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Антон Геращенко

У Віктора Пінчука великий бізнес, отриманий ним в роки президентства Леоніда Кучми, нагадав Антон Геращенко

Скандальна стаття олігарха Віктора Пінчука є своєрідним пасом у бік адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, вважає нардеп Антон Геращенко.

Також нардеп пов'язує позицію Пінчука з наявним у нього бізнесом в Росії, який після агресії РФ почав знижувати обсяги. «Треба завжди розуміти, кому вигідно і навіщо зроблено таку заяву Пінчука. У Віктора Пінчука великий бізнес, отриманий ним в роки президентства Леоніда Кучми, який є зятем. Бізнес працював на РФ і останні три роки бізнес Пінчука у великому занепаді, тому що він не може постачати в тих обсягах, в яких би хотів, продукцію в РФ. Тобто цей конфлікт когось позбавив сім'ї, когось позбавив рідних, а Пінчука позбавив додаткових доходів бізнесу, тому він хвилюється, нервує і робить такі заяви, - пас адміністрації президента Трампа, що ось в Україні є й інша думка, що треба йти на поступки, потрібно погоджуватися з проведенням виборів. Але я категорично проти проведення виборів на території окупованого Донбасу до тих пір, поки там не буде умов для проведення таких виборів, тобто контролю України над цими територіями», - зазначив депутат.

Як повідомлялося раніше, олігарх Віктор Пінчук опублікував статтю у Wall Street Journal, в якій заявив, що Україна повинна пожертвувати анексованим Кримом заради миру з Росією, а також погодитися на замороження конфлікту на Донбасі.

У свою чергу в АП відповіли на скандальну статтю Пінчука.

У свою чергу експерти Центру дослідження Росії заявляють, що статті із закликами до української влади погодитися на всі умови президента РФ Володимира Путіна – віддати йому Крим і Донбас, відмовитись від ЄС і НАТО тощо – побудовані на низці хибних ідей та припущень.