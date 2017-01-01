Нардеп Рябчин: Я буду підтримувати зняття недоторканності з Сергія Рибалки

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Олексій Рябчин

Якщо прокуратура подасть до Регламентного комітету клопотання про зняття депутатської недоторканності з Рибалки, я буду підтримувати всі ці клопотання, - Рябчин

Народний депутат, член фракції ВО «Батьківщина» у Верховній Раді Олексій Рябчин в ефірі Першого ділового телеканалу прокоментував можливість створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів участі нардепа-радикала Сергія Рибалки в рейдерському захопленні торговельної мережі «АТБ». На думку Олексія Рябчина, якщо ці факти підтвердяться, фракція «Батьківщина» підтримає клопотання Генеральної прокуратури України про зняття депутатської недоторканності з Сергія Рибалки.

«Якщо прокуратура подасть до Регламентного комітету клопотання про зняття депутатської недоторканності, я буду підтримувати всі ці клопотання. Як фракція «Батьківщина», ми завжди це робили, ми не давали жодної поблажки депутатам», - заявив Олексій Рябчин в ефірі Першого ділового, коментуючи ситуацію про можливе фінансування Сергієм Рибалкою силового захоплення торговельної мережі «АТБ».

Нагадаємо, що Сергій Рибалка - народний депутат VIII скликання Верховної Ради України. Був обраний по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу (№22 в списку «Радикальної Партії» Олега Ляшка). За даними ЗМІ, є одним із спонсорів даної політичної сили, контролює багатопрофільну корпорацію S.Group. У квітні поточного року журналісти інформаційного агентства УНН зацікавилися наявністю у однієї з компаній холдингу рахунків в російських рублях. В результаті проведеного розслідування з'ясувалося, що сім'я Сергія Рибалки володіє фабрикою з виробництва снеків і сухариків в російському Липецьку.