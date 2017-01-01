Нардепи хочуть заборонити хостели та офіси в квартирах

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Іноземні туристи не зможуть користуватися платформою Airbnb для пошуку альтернативного житла в Україні під час подорожей

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №6424, який забороняє використовувати житловий фонд не за призначенням.

Згідно з ним, під прицілом опиняться міні-готелі, хостели та інші заклади тимчасового проживання. Інший бізнес у житлових приміщеннях не зачіпається: займатися підприємництвом у власній квартирі дозволено, якщо це не заважає сусідам та не використовується наймана праця. Законопроект стосується будинків, які мають шістнадцять і більше поверхів.

Як відомо, в Україні поширена практика здавання в оренду на добу кімнат у хостелах та міні-готелях. Таке житло особливо популярне у Києві, що пов'язано із збільшенням кількості заробітчан та переселенців.

На думку іноземців, ціни на готелі у Києві високі, а пропозиція невелика. Тому часто набагато вигідніше найняти квартиру за допомогою сервісу Airbnb. Однак запропонований законопроект може зашкодити роботі таких сервісів. Власники квартир, які пропонують житло для короткострокової оренди, не зможуть робити це легально, а іноземні туристи не зможуть користуватися платформою Airbnb для пошуку альтернативного житла в Україні під час подорожей.

З офісами - та сама ситуація. Підприємці часто розміщують їх у мінімально переобладнаних квартирах. Після ухвалення законопроекту такий бізнес буде неможливим.

Найбільш зацікавленою стороною є комерційна нерухомість. При суттєвому збільшенні витрат на ведення бізнесу є ризик закриття більшості міні-готелів та хостелів, що збільшить потік клієнтів до легальних готелів та офісних центрів.

Джерело: Економічна правда