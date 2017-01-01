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    Нардепи просять суд визнати неконституційним закон про декомунізацію

    • Сьогодні, 19:55
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    Декомунізація
    Декомунізація

    Ініціаторами конституційного подання є народні депутати від Опозиційного блоку

    46 народних депутатів України просять Конституційний суд визнати неконституційним закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки» від 9 квітня 2015 року. Відповідне подання надійшло до КС у вівторок, 30 травня, повідомляє прес-служба суду.

    Ініціаторами конституційного подання - депутати з фракції «Опозиційний блок».

    На думку нардепів, закон про декомунізацію порушує такі конституційні положення, як принцип правової визначеності, заборону цензури, невтручання в приватне життя громадян.

    Також, на їх думку, закон обмежує громадян у праві брати участь в управлінні державними справами.

    Наразі подання опрацьовується Секретаріатом Конституційного суду.

    Як повідомлялося, нещодавно згідно із законом про декомунізацію на Південно-Західній залізниці перейменували станції «Київ-Жовтневий», «Київ-Московський» та «Щорс».

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