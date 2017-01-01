Народжений на Буковині терорист Плотницький злякався законопроекту про розширення використання мови

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Ватажок «ЛНР» Плотницький

Ватажок бойовиків «ЛНР» переконує мешканців окупованих районів Луганщини, що в Україні російську мову заборонять навіть у магазинах

Ватажок терористів так званої «ЛНР» Плотницький взявся коментувати новий законпроект про українську мову.

«Українська кліка днями внесла проект закону про виняткове статус української мови, який фактично забороняє використання російської мови, навіть в магазинах», - заявив терорист.

Бойовик традиційно звинуватив українську владу у проявах расизму, а також велико-українського шовінізму.

«У країні, де для переважної більшості населення рідною мовою вважається російська, заборона говорити російською мовою є мовним геноцидом. Характерно, що даний законопроект внесений депутатами від партії «Самопоміч», що представляє західноукраїнський регіон, де проживають нащадки ОУН, УПА і Бандери», - прокоментував бойовик.

Зазначимо, що сам Плотницький родом із повністю україномовного смт Кельменці Чернівецької області.

Нагадаємо, 19 січня у Верховній Раді України було зареєстровано проект №5670 закону «Про державну мову», яким пропонується значно розширити і закріпити використання української мови як державної у ЗМІ, виробництві і поширенні фільмів і серіалів, а також у сфері реклами і книговиданні.

Проект закону «Про державну мову» встановлює нові правила використання української мови у ЗМІ, рекламі та кінематографі. Зокрема, законопроект має регулювати функціонування і застосування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Також проект передбачає, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. Крім того, українські ЗМІ мають виходити українською мовою, проте за бажання засновника друковані видання та інтернет-медіа можуть випускати і версію іншою мовою.

Проект «Закону про державну мову» №5670 поданий на розгляд парламенту 33 народними депутатами з різних фракцій, серед яких – Сергій Висоцький, Дмитро Добродомов, Ігор Луценко та інші.