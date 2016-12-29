Насіров усунув від роботи все керівництво Львівської митниці

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На сайті ДФС повідомляється, що керівництво Львівської митниці відсторонено на час проведення службового розслідування

Державна фіскальна служба тимчасово відсторонила від виконання обов'язків керівництво Львівської митниці після затримання під час вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова, повідомляється на сайті ДФС.

Згідно з повідомленням, керівництво Львівської митниці відсторонено на час проведення службового розслідування.

Також повідомляється, що у Львові військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з оперативниками Нацполиции вчора, 19 січня, затримали під час вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів виконуючий обов'язки заступника начальника Львівської митниці. У 2016 році управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України відкрило 506 кримінальних проваджень щодо співробітників служби, з яких 97 – за фактами хабарництва.