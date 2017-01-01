З України намагалися вивезти 68 стародруків. Зі Львівської галереї?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стародруки, вилучені митниками

Львівські митники виявили книги в автомобілі громадянина України, який прямував до Польщі

Громадянин України, прямуючи автомобілем Toyota через м/п «Краковець» у Польщу, намагався вивезти старі друковані видання. Про це повідомляє прес-служба Львівської митниці ДФС.

«Громадянин України автомобілем Toyota прямував з України до Республіки Польща через м/п «Краковець». Для проходження митного контролю він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про наявність у ньому товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України. Автомобіль оглянули, в багажному відділенні у двох сумках виявили друковані видання», – йдеться у повідомленні.

З найстаріших видань – «Типограціи Конрада Вингебера» (рік видання – 1845), видання «Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовь» (рік видання – 1888). «Серед інших – книги початку ХХ ст. – художні твори, словники, наукові видання. Чимало книг невідомих авторів та видавництв. Також багато стародруків німецькою мовою. Загалом вилучено 68 штук», – повідомляють митники.

За ознаками порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України, складено протокол. Історичну та культурну цінність стародруків встановлять експерти.

Нагадаємо, генеральний директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк заявив про зникнення з галереї 95 унікальних стародруків. Їхня вартість на чорному ринку може сягнути десятків мільйонів доларів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.