Насіров залишатиметься у суді до кінця терміну утримання о 23 годині 5 березня

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Насіров перебуває під наглядом лікарів, які зможуть надати йому необхідну допомогу у разі необхідності

Відсторонений глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров залишатиметься в залі Солом'янського районного суду Києва до продовження засідання або завершення терміну тимчасового утримання підозрюваного під вартою о 23.00 5 березня.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурор також додав, що наразі Насіров перебуває під наглядом лікарів, які зможуть надати йому необхідну допомогу у разі необхідності.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.

Джерело: Громадське