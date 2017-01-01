Автомайданівці перекрили виїзд із Солом'янського райсуду

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Автомайдан блокує виїзд із суду

Активісти не хочуть випускати Насірова з будівлі

Активісти «Автомайдану» заблокували виїзд із Солом'янського райсуду, де сьогодні проходило судове засідання у справі відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Про це повідомляється на сторінці активістів у Фейсбуці.

«Хто як, а ми вже починаємо. Насіров тут не пройде», - написали автомайданівці і виклали фото з-під Солом’янського суду.

Нагадаємо, судове засідання у справі Насірова оголосило перерву на невизначений час через клопотання захисту про відвід судді Олексія Бобровника. Учасники суду не розходяться.

Група депутатів Верховної Ради обіцяє ініціювати кримінальне розслідування стосовно глави Солом'янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду.

2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова й оголосили йому підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), що спричинило шкоду державі на суму близько 2 млрд грн. Кабінет міністрів України усунув Насірова від виконання обов'язків глави ДФС на час проведення розслідування.