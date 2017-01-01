ЗМІ: Підозра Насірову лежала на столі Холодницького з грудня

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Роман Насіров

Перше кримінальне провадження щодо голови ДФС було відкрито 30 березня минулого року

НАБУ «вело» голову Державної фіскальної служби Романа Насірова вже дуже довго, адже перше кримінальне провадження щодо нього було відкрито 30 березня минулого року.

Крім того, підозра, що Насірову оголосили 2 березня, згідно з наявною інформацією, знаходилася в САП із грудня, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Мостова.

За її словами, перша справа проти Насірова, відкрита за статтями 366-1 (Декларування недостовірної інформації), 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та 368 (Одержання хабара), стосувалась його незадекларованої лондонської квартири.

Автор вказує, що згідно з наявними даними, 7 лютого 2017 року суд Солом'янського району дав НАБУ дозвіл на проведення обшуку та виїмки документів з даного виробництва, проте залишається незрозумілим, чи скористалися ним слідчі при проведенні обшуків в офісах ДФС та приміщеннях, зазначених Насіровим у його декларації.

Як зазначає Мостова, вечірній, а не денний візит правоохоронців до Насірова, за інформацією джерел, пов'язаний з тим, що слідчим не відразу вдалося встановити його місцезнаходження, оскільки ані в офісі ДФС, ані в інших приміщеннях, де проводилися обшуки, його не застали.

Крім того, САП затягнув з виділенням супровідного прокурора, а ордер, підписаний головою САП Назаром Холодницьким, був чинним до кінця дня 2 березня. У зв'язку з цим вже виникла юридична суперечка з приводу того, чи мали правоохоронці право затримувати Насірова, оголошуючи йому підозру після 22:00.

«Інше питання - чи відповідає дійсності інформація про те, що підозра, що в четвер оголосили Роману Насірову, лежала на столі спецпрокурора Назара Холодницького з початку грудня минулого року?», - резюмує автор.

За її словами, НАБУ «вело» Насірова протягом тривалого часу, поки претензії щодо нього не знайшли документальні підтвердження та підтверження свідків, які або задовольнили вимогам глави САП, або змусили його підписати підозру.

Як повідомлялося, пізно ввечері 2 березня детективи НАБУ вручили главі ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в палаті «Феофанії», куди його госпіталізували вранці з діагнозом «гіпертонічний криз». Насірова підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд грн.

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