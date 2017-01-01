Наслідки афери Войцеховського: президент схвалив нові правила гри для забудовників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відтепер аферистам стане складніше незаконно зводити будинки, переконують чиновники

Президент Петро Порошенко підписав закон, який значно посилює протидію держави незаконному будівництву та підвищує відповідальність забудовників за порушення.

Разом із тим, Закон максимально спрощує дозвільну систему для будівництва приватних житлових споруд, господарських споруд, невеликих бізнес-об’єктів, складських приміщень можна починати вже на наступний день після подання повідомлення про початок будівельних робіт. Це так звані об’єкти незначного класу наслідків, вони становлять понад 80% загального обсягу забудови в Україні.

«На практиці прийняті зміни значно знизять ризики для людей, які інвестують у будівництво, та реально зменшать кількість незаконних забудов», – наголосив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев.

Відповідно до нового Закону, порядок оформлення дозвільних документів визначатиметься не за категорією складності об’єкта будівництва, а за класом наслідків (незначний, середній, значний). Будівництво об’єктів середнього і значного класу наслідків здійснюватиметься виключно за дозвільною системою. Таким чином, великі житлові комплекси, багатоповерхові будинки, соціальні об’єкти, торговельно-розважальні комплекси, офісні будівлі будуть зводитись виключно за наявності повного пакету дозвільної документації.

«Такі кроки значно посилять ефективність боротьби держави проти незаконних забудов вже на етапі оформлення дозвільних документів, – зазначив Кудрявцев. – Адже недобросовісні забудовники більше не зможуть занижувати категорію складності аби зводити такі об’єкти, свідомо декларуючи недостовірну інформацію – про право на земельну ділянку, містобудівні умови та обмеження, чи уникнути проходження будівельної експертизи».

Крім того, посилюється відповідальність посадових осіб органів Держархбудконтролю за прийняті ними рішення.

До посилення протидії незаконному будівництву нардепи вдалися після викриття низки афер одного з найбільших забудовників столиці Анатолія Воцеховського. 17 січня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроект, який має істотно зменшити можливість шахрайства у галузі будівництва.

Як відомо, Анатолій Войцеховський – творець будівельної піраміди, на чолі якої стоять компанії «Укогруп» і «Сіті-груп». У столиці є понад 70 об'єктів, зведених цими компаніями, де тисячі людей купили житло, але до законності цих об'єктів виникає чимало запитань. Піраміда проіснувала майже десять років завдяки зв'язкам підприємця в прокуратурі, стверджують ЗМІ. «За практично десятиліття створилася піраміда, масштаби якої важко переоцінити», – так відреагували на ситуацію в КМДА.

Оціночна кількість потерпілих від будівельної афери «Укогруп» – у шість разів більше сумновідомої афери «Еліта-центру». Як відомо, внаслідок афери групи «Еліта-центр», виявленої в 2006 році, постраждали сотні інвесторів будівництва житла. Загальна сума, яку отримали підозрювані в організації афери, оцінюється приблизно в 400 млн грн.

Як повідомлялось, тепер у Києві може з'явитися близько 40 недобудов. Через будівельну аферу Войцеховського 10 тисяч українців можуть залишитися без квартир та грошей – це вшестеро більше, ніж інвесторів піраміди «Еліта-центр».