У родини судді Вищого госпсуду дев'ять квартир у Києві та три будинки

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Будинок дружини судді Бондаря

За останніх три роки суддя задекларував річний дохід у розмірі 280–313 тис. грн

У власності судді Вищого господарського суду Сергія Бондаря та його дружини і дочки – дев'ять квартир у столиці загальною площею 656 кв. м . Сім’ї також належить три будинки біля Києва. Про це пише проект Prosud.

Сергій Бондар працює суддею понад 24 роки, з 2011-го він суддя ВГСУ. За останніх три роки він задекларував річний дохід у розмірі 280–313 тис. грн. У декларації судді дохід його дружини та дочки було означено мізерними сумами.

З 2005 року Бондар є власником 50% квартири в Києві, площа якої становить 239 кв. м . Так як з того часу жодних дій із цією нерухомістю не відбувалося, інформація про неї відсутня в державному реєстрі. Також немає там інформації ще про одну квартиру судді в Києві, але значно меншої площі – 33 кв. м .

Натомість донці судді – Любові Бондар – належить дві квартири в Києві, обидві їй подарувала мати – Лілія Бондар. Самій їй належить ще три квартири в Києві. Одну з цих квартир Бондар подарували, але її чоловік-суддя не вніс цю нерухомість до декларації. Ще у власності Лілії Бондар є дві квартири в кримській Алупці.

Лілія Бондар володіє великим будинком площею 375 кв. м у селі Крюківщина поблизу Києва. В 2007 році будинок по сусідству придбав і Сергій Бондар.

Ще дружина судді має дачу в садовому товаристві «Озерний» поблизу Києва площею 136 кв. м .

Враховуючи, що в декларації судді не міститься жодних даних щодо доходів, отриманих від здачі майна, схоже, що все назване майно зараз перебуває повністю на утриманні родини судді Бондаря.

Джерело: Наші гроші