У родини судді Вищого госпсуду дев'ять квартир у Києві та три будинки
- Сьогодні, 11:10
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Розсилка
За останніх три роки суддя задекларував річний дохід у розмірі 280–313 тис. грн
У власності судді Вищого господарського суду Сергія Бондаря та його дружини і дочки – дев'ять квартир у столиці загальною площею
Сергій Бондар працює суддею понад 24 роки, з 2011-го він суддя ВГСУ. За останніх три роки він задекларував річний дохід у розмірі 280–313 тис. грн. У декларації судді дохід його дружини та дочки було означено мізерними сумами.
З 2005 року Бондар є власником 50% квартири в Києві, площа якої становить
Натомість донці судді – Любові Бондар – належить дві квартири в Києві, обидві їй подарувала мати – Лілія Бондар. Самій їй належить ще три квартири в Києві. Одну з цих квартир Бондар подарували, але її чоловік-суддя не вніс цю нерухомість до декларації. Ще у власності Лілії Бондар є дві квартири в кримській Алупці.
Лілія Бондар володіє великим будинком площею
Ще дружина судді має дачу в садовому товаристві «Озерний» поблизу Києва площею
Враховуючи, що в декларації судді не міститься жодних даних щодо доходів, отриманих від здачі майна, схоже, що все назване майно зараз перебуває повністю на утриманні родини судді Бондаря.
Джерело: Наші гроші