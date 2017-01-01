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    Латвія отримала американські танки для захисту від Росії

    • Сьогодні, 18:56
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    Крім танків і БМП американці привезли «Хаммери» в розвідувальному варіанті

    До Латвії прибула перша партія американської військової техніки: танки M1 Abrams і бойові машини піхоти Bradley.

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    Про це передає Delfi.lv.

    «У Латвію почала прибувати бронетехніка першого батальйону 68-го полку третьої бригади четвертої піхотної дивізії США», - розповіли в Міноборони.

    В повідомленні йдеться, що окрім танків і БМП американці привезли «Хаммери» в розвідувальному варіанті.

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    Латвія отримала американські танки для захисту від Росії
    Латвія отримала американські танки для захисту від Росії
    Латвія отримала американські танки для захисту від Росії
    Латвія отримала американські танки для захисту від Росії
    Латвія отримала американські танки для захисту від Росії
    Латвія отримала американські танки для захисту від Росії
    Латвія отримала американські танки для захисту від Росії

    Точна кількість техніки не уточнюється.

    Нагадаємо, на саміті у Варшаві в 2016 році в НАТО вирішили розмістити в Латвії, Литві, Естонії та Польщі на прохання цих країн багатонаціональні батальйони на основі ротації. Тоді ж було вирішено, що основу контингенту батальйону, розміщеного в Латвії, представить Канада, в Литві - Німеччина, в Естонії - Великобританія, а в Польщі - США.

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