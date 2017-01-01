Латвія отримала американські танки для захисту від Росії

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Крім танків і БМП американці привезли «Хаммери» в розвідувальному варіанті

До Латвії прибула перша партія американської військової техніки: танки M1 Abrams і бойові машини піхоти Bradley.

Про це передає Delfi.lv.

«У Латвію почала прибувати бронетехніка першого батальйону 68-го полку третьої бригади четвертої піхотної дивізії США», - розповіли в Міноборони.

В повідомленні йдеться, що окрім танків і БМП американці привезли «Хаммери» в розвідувальному варіанті.

Точна кількість техніки не уточнюється.

Нагадаємо, на саміті у Варшаві в 2016 році в НАТО вирішили розмістити в Латвії, Литві, Естонії та Польщі на прохання цих країн багатонаціональні батальйони на основі ротації. Тоді ж було вирішено, що основу контингенту батальйону, розміщеного в Латвії, представить Канада, в Литві - Німеччина, в Естонії - Великобританія, а в Польщі - США.