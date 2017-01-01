Латвія отримала американські танки для захисту від Росії
- Сьогодні, 18:56
-
Розсилка
Крім танків і БМП американці привезли «Хаммери» в розвідувальному варіанті
До Латвії прибула перша партія американської військової техніки: танки M1 Abrams і бойові машини піхоти Bradley.
Про це передає Delfi.lv.
«У Латвію почала прибувати бронетехніка першого батальйону 68-го полку третьої бригади четвертої піхотної дивізії США», - розповіли в Міноборони.
В повідомленні йдеться, що окрім танків і БМП американці привезли «Хаммери» в розвідувальному варіанті.
Точна кількість техніки не уточнюється.
Нагадаємо, на саміті у Варшаві в 2016 році в НАТО вирішили розмістити в Латвії, Литві, Естонії та Польщі на прохання цих країн багатонаціональні батальйони на основі ротації. Тоді ж було вирішено, що основу контингенту батальйону, розміщеного в Латвії, представить Канада, в Литві - Німеччина, в Естонії - Великобританія, а в Польщі - США.