Названо дату переговорів у ЄС щодо безвізу для України

Тріалог щодо візової лібералізації для України відбудеться 28 лютого

Інститути Європейського союзу проведуть тристоронні переговори щодо надання безвізу Україні 28 лютого. Про це повідомив у Twitter кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Тріалог щодо візової лібералізації для України між Європарламентом, Єврокомісією та ЄР відбудеться 28 лютого», – написав Йозвяк.

The trialogue on visa lib for #Ukraine between EP, commission and council set to take place already on 28 Feb