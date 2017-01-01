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    Названо дату переговорів у ЄС щодо безвізу для України

    • Сьогодні, 11:13
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    Безвіз для України
    Безвіз для України

    Тріалог щодо візової лібералізації для України відбудеться 28 лютого

    Інститути Європейського союзу проведуть тристоронні переговори щодо надання безвізу Україні 28 лютого. Про це повідомив у Twitter кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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    «Тріалог щодо візової лібералізації для України між Європарламентом, Єврокомісією та ЄР відбудеться 28 лютого», – написав Йозвяк.

    Нагадаємо, під час робочого візиту до Дніпра посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі запевнив, що українці отримають безвіз з країнами Євросоюзу «найближчим часом». При цьому точні терміни він не повідомив. 

    Комісар Європейського союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Хан запевнив, що ЄС не планує відкладати питання надання Україні безвізового режиму.«В нас відбулися дуже широкі дискусії з цього приводу, «дорожня карта» лібералізації візового режиму чітка, і я очікую, що найпізніше в березні буде прийнято рішення про механізм припинення безвізового режиму, а на основі цього в нас буде угода про візову лібералізацію. Ми зможемо досягти цієї довгоочікуваної мети десь у середині весни», – сказав дипломат.

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