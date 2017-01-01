Скандальна Червона доріжка «Євробачення»: стало відомо, на що пішло 2,5 млн. грн

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Червона доріжка «Євробачення».

Сама Церемонія відкриття обійшлася у чверть мільйона гривень

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за результатами електронних торгів 7 травня уклало угоду з ФОП Андрій Джеджула загальною вартістю 2,49 млн. грн з організації та проведення Червоної доріжки та Церемонії відкриття пісенного конкурсу «Євробачення». Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Зігдно офіційної калькуляції, робота ведучих та оранжувальників оцінена у 1,25 млн. грн. Сам же шоумен та один з ведучих Червоної доріжки Андрій Джеджула заробив 78,9 тис. грн.

Послуги режисерсько-постановчої групи на Червоній доріжці прописані на суму 103 тис. грн. Ще 134 тис. грн обійшлися обслуговування та оренда приміщення Будинку прийомів офіційних делегацій (вул. Шовковична, 20/1).

Крім цього, сама Церемонія відкриття коштувала 253,5 тис. грн. Сюди ввійшла оплата візажистів, гонорар за написання сценарію українською та англійською мовами, декорування та меблювання облданання у КВЦ «Парковий», виготовлення інсталяції з прапорами країн-учасниць, декорування дерев’яних містків на території Маріїнського палацу.

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Як повідомляв «Главком», офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» відбулася 7 травня. Подія не обійшлась без скандалів. Зокрема організатори «Євробачення» не пустили минулорічну переможницю конкурсу Джамалу на червону доріжку відкриття «Євробачення» у Києві.

Нагадаємо, що у ProZorro були оприлюднені дані, скільки коштуватимуть виступи української співачки Руслани та гурту Onuka. Так, виступ Руслани обійдеться бюджету у 394 тис. гривень, а Onuka – 213 тис. гривень.

Нагадаємо, що півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.