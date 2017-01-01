Організатори «Євробачення» не пустили Джамалу на червону доріжку відкриття конкурсу

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Джамала

Джамалі запропонували на відкриття в Euroclub прилетіти на вертольоті, незважаючи на те, що дозволу на польоти над Києвом не давалися

Переможницю «Євробачення-2016» Джамалу не пустили на червону доріжку, присвячену відкриттю конкурсу в Києві. Про це у Facebook написав PR-менеджер співачки Денис Козловський.

«Джамалі заборонили йти на червону доріжку. Дивно, чи не правда, що переможцю попереднього року, який привіз Євробачення в Україну, забороняють там з'являтися. В результаті не сфотографувався там тільки ледачий. До речі, у Стокгольмі Монс Зелмерлев зустрічав всі делегації саме на червоній доріжці. «Такий регламент нашого конкурсу», - пояснив режисер червоної доріжки в Україні. Ми дуже поважаємо правила, тому послухалися і не пішли» - заявив він.

Крім того, Джамалі запропонували на відкриття в Euroclub прилетіти на вертольоті, незважаючи на те, що дозволу на польоти над Києвом не давалися.

«У ніч перед відкриттям пролунав дзвінок з одного агентства, яке, мабуть, освоює бюджет Євробачення, і нам запропонували полетіти на церемонію відкриття на вертольоті. На питання «Навіщо нам летіти на вертольоті?» була відповідь, що так потрібно для іміджу України. Мало того, що незрозуміло, як цей політ міг прикрасити імідж країни, з'ясувалося, що ніяких дозволів на польоти над Києвом не видавалося, і ні одна з відповідальних служб не в курсі. Тобто нам запропонували пролетіти над закритою для польотів столицею і несанкціоновано приземлитися на даху будівлі, де проходить режимний захід, на якому виступає дружина президента України», - підкреслив Козловський.

В результаті співачка вирішила добиратися в КВЦ «Парковий» на машині, проте вдалося їй це доволі важко.