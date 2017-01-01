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    Найбільшими споживачами українського вина у 2016 році виявились... росіяни

    • Сьогодні, 17:17
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    Найбільше вина за рік період Україна імпортувала з Італії

    У січні-квітні поточного року Україна імпортувала 12 млн л вина на $23,4 млн. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

    Найбільше вина за цей період Україна імпортувала з Італії - на $6 млн, що склало 25,7% від загального обсягу імпорту.

    На другому місці - Грузія, з якою імпортували вино на $3,4 (14,65%). Третю сходинку посіла Франція - $3,3 (14%).

    У той же період Україна експортувала вино в два рази менших обсягах, ніж імпортувала - на $ 12 млн. Зокрема, найбільше вина було поставлено до Росії - на $6,3 (52,8%).

    Як повідомлялось, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі пропонують підвищити мінімальні ціни на алкоголь, зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 7,64-11,3%, віскі, ром та джин - на 3,5-4,6%; коньяк - на 3,4-6,1%, вина з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 1,7-1,8%.

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