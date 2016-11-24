НАЗК надало роз’яснення щодо декларування нотаріусів

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Друга хвиля е-декларування триває до 1 квітня 2017 року

Національне агентство з питань запобігання корупції надало роз’яснення щодо подання електронних декларацій державними та приватними нотаріусами. Про це повідомили в прес-службі НАЗК.

Так, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги, зокрема нотаріуси, не є суб’єктами декларування. Водночас нотаріуси є суб’єктами, на яких поширюються вимоги та обмеження, передбачені статтями 22, 23, 28 Закону (обмеження щодо виконання службових повноважень чи свого становища, обмеження щодо одержання подарунків, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

«Отже, державні та приватні нотаріуси не належать до суб’єктів декларування та декларації не подають. Однак звертаємо увагу суб’єктів декларування, що відповідно до Закону України «Про нотаріат», державна нотаріальна контора є юридичною особою, яка створюється та реєструється у встановленому законом порядку», — йдеться у повідомленні.

Разом з тис, зазначається, що очолює державну нотаріальну контору завідуючий, який призначається із числа осіб, які мають свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Відповідно, завідуючий нотаріальної контори подає шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як посадова особа юридичної особи публічного права, так як виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки.

Нагадаємо, що друга хвиля е-декларування триває до 1 квітня 2017 року.