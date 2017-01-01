НАЗК перевірить декларації 11 суддів і чиновників

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Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за зверненнями викривачів та правоохоронних органів. Таке рішення прийнято на засіданні НАЗК.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів. Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації деяких суддів Верховного суду України, судді Вищого господарського суду, співробітників поліції, посадових осіб органів місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття відповідного рішення.

Крім того, НАЗК повідомляє про 31 відмову у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.