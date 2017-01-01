НАЗК вдосконалила Реєстр електронних декларацій

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В апаратній базі Реєстру зокрема був збільшений обсяг оперативної пам'яті

Національне агентство з запобігання корупції повідомляє про дооснащення апаратної бази Реєстру електронних декларацій у відповідності з технічними вимогами адміністратора системи «Українські спеціальні системи».

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Раніше кількість автоматизованих сесій на порталі досягала 6-7 тис. Проведене дооснащення дозволить збільшити як кількість одночасних сесій користувачів до 70 тис. так і кількість документів, які обробляються в системі до 2,5 млн документів на рік без загрози для роботи реєстру.

В рамках дооснащення Реєстру був збільшений обсяг оперативної пам'яті і розширено обсяг дискового простору серверного обладнання, встановлено додаткове мережеве обладнання та проведено реконфігурацію обладнання, додають в Нацагенстві.

Зазначимо, що другий етап електронного декларування завершується 31 березня

Нагадаємо, що НАЗК прийняла таємне рішення дозволити чиновникам виправити неправдиву інформацію у своїх деклараціях. Так, у НАЗК склали список із 289 чиновників різних рівнів, яким дозволили виправити подані декларації за 2015 рік. До переліку увійшло кілька народних депутатів, наприклад син президента Олексій Порошенко, співробітники Генеральної прокуратури, НАБУ, судді, представники влади у регіонах.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)»

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