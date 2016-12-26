НАЗК перевіряє Лещенка на сумісництво

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Сергій Лещенко в Раді

Перевіряється дотримання Лещенком обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво та конфлікт інтересів. Про це йдеться у запиті НАЗК до Центру протидії корупції. ЦПК наприкінці 2015 року залучав Лещенка до підготовки та викладання антикорупційного курсу для студентів Києво-Могилянської Академії.

«У Національному агентстві з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень у діяльності народного депутата України Лещенка Сергія Анатолійовича, зокрема, стосовно дотримання ним обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності», – йдеться у запиті НАЗК.

Агентство звернулися до громадської організації по контракт з Лещенком, за яким він отримав 9 тисяч гривень за свої лекції у Могилянці.