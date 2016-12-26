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    НАЗК перевіряє Лещенка на сумісництво

    • Сьогодні, 18:36
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    Сергій Лещенко в Раді
    Сергій Лещенко в Раді

    Перевіряється дотримання Лещенком обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

    Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво та конфлікт інтересів. Про це йдеться у запиті НАЗК до Центру протидії корупції. ЦПК наприкінці 2015 року залучав Лещенка до підготовки та викладання антикорупційного курсу для студентів Києво-Могилянської Академії.

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    «У Національному агентстві з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень у діяльності народного депутата України Лещенка Сергія Анатолійовича, зокрема, стосовно дотримання ним обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності», – йдеться у запиті НАЗК.

    Агентство звернулися до громадської організації по контракт з Лещенком, за яким він отримав 9 тисяч гривень за свої лекції у Могилянці.

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