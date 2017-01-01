НАЗК знову перенесло затвердження результатів перевірок е-декларацій міністрів

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Перевірка е-декларацій

Корчак повідомила, що інформаційні довідки сьогодні буквально за дві години були надані нам членами Національного агентства

Національне агентство з питань запобігання корупції перенесло затвердження результатів перевірок е-декларацій членів уряду на 31 травня, оскільки пізно отримало необхідні документи.

Про це заявила журналістам голова НАЗК Наталія Корчак, додавши, що не всі члени Агентства мали змогу ознайомитися з результатами.

«Інформаційні довідки сьогодні буквально за дві години були надані нам членами Національного агентства. Я фізично не маю можливості опрацювати нові документи. Не можна такі важливі питання внести за дві години, бо так комусь захотілося. Що обговорювати? Результат - це констатація: наявність чи відсутність складу правопорушення. Це наше перше рішення, а значить, ми не можемо помилитися в частині хоча б його формулювання», - сказала Корчак.

Вона повідомила, що проекти відповідних рішень стосовно результатів повної перевірки е-декларацій урядовців сьогодні будуть надані для ознайомлення членам Громадської ради при НАЗК, а завтра о 16 годині відбудеться засідання, до порядку денного якого буде внесено їх затвердження.

«У нас це буде єдине питання», - підкреслила Корчак.

Як повідомлялося, проект рішення про затвердження результатів повної повірки е-декларацій міністрів було внесено на засідання НАЗК 25 травня, однак розгляд цього питання перенесли на 30 травня.

29 травня Корчак заявила, що проекти рішень щодо результатів повної перевірки е-декларацій топ-посадовців, які має бути затверджено на позачерговому засіданні Нацагентства 30 травня, відсутні.

Джерело: Укрінформ