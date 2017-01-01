Заступник голови НАЗК заявив про готовність піти у відставку

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Руслан Радецький

Птання відставки глави агентства Наталії Корчак розглядалося на засіданні НАПК

Заступник голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Руслан Радецький заявив про готовність піти у відставку, але побоюється, що це призведе до негативних наслідків у перевірці електронних декларацій.

«Я можу піти у відставку, але питання в іншому: а чи не заблокується (робота агентства по перевірці е-декларацій, - ред.) і не очікують цього ті, хто не дуже хоче, щоб проводилася перевірка», - підкреслив Радецький.

Таку думку висловив заступник голови НАЗК у п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу «Інтер», відповідаючи на питання про те, чи не збираються керівники агентства піти у відставку, про що неодноразово просили в уряді.

При цьому Радецький розповів, що питання відставки глави агентства Наталії Корчак розглядалося на засіданні НАПК.

«Але голоси розділилися - два «за», два «проти», - сказав він.

Таким чином, за словами Радецького, НАЗК не змогли однозначно визначитися з питання компетентності голови агентства.

Як повідомлялося, раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що один з працівників департаменту Агентства з питань запобігання корупції надіслав йому листа зі скаргою на корупційні дії заступника голови НАЗК Руслана Радецького.

Нагадаємо також, що голова НАЗК Наталія Корчак отримала премію в розмірі 200 тис. грн. Вона пояснила в Раді, що отримала ці гроші за виконану роботу, до того ж лише один раз.

Корчак задекларувала 1 млн 382 тис. 639 гривень доходів за 2016 рік.

На комітетських слуханнях комітету Верховної Ради с питань запобігання та протидії корупції Корчак заявила, що готова «хоч сьогодні піти зі своєї посади».

Джерело: Інтерфакс-Україна