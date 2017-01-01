Єврокомісар спрогнозував дату безвізового режиму для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йоганнес Ган

Дипломат сподівається, що угоду про візову лібералізацію підготують навесні

ЄС не планує відкладати питання надання Україні безвізового режиму, а підстав знімати санкції з Росії наразі немає підстав. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив комісар Європейського союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган.

«В нас відбулися дуже широкі дискусії з цього приводу, «дорожня карта» лібералізації візового режиму чітка, і я очікую, що найпізніше в березні буде ухвалене рішення про механізм припинення безвізового режиму, а на основі цього в нас буде угода про візову лібералізацію. Ми зможемо досягти цієї довгоочікуваної мети десь у середині весни», - сказав дипломат.

Також єврокомісар вважає, що зараз немає жодних підстав для скасування санкцій проти Росії.

«Санкції запровадили через порушення міжнародного права, і в цьому нічого не змінилося. Це, звичайно, пов’язано з виконанням мінських угод, але мінські угоди ще не виконані, тому я не бачу жодної можливості для зняття санкцій», - резюмував Йоганнес Ган.

Нагадаємо, що сьогодні під час робочого візиту в Дніпро посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі запевнив, що українці отримають безвіз з країнами Євросоюзу «найближчим часом». При цьому точні терміни він не повідомив.